КНР ввела санкции против двух тайваньских фондов за сепаратистскую деятельность

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Официальный представитель канцелярии Горсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан заявил, что Пекин принял решение ввести санкции против двух тайваньских фондов.

Он уточнил, что речь идет о "Тайваньском фонде демократии" и "Фонде международного сотрудничества и развития", которые активно участвуют в сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня на международной арене.

"Под видом демократии и совместного развития <...> (фонды. – Прим. ред.) изо всех сил пытаясь сблизиться с внешними антикитайскими силами, осуществляют нападки и очерняют материковый Китай, а деньги используют как наживку для расширения так называемого "международного пространства" Тайваня", – приводит слова Ма Сяогуана ТАСС.

Он пояснил, санкции подразумевают запрет данным фондам сотрудничать с предприятиями и физлицами материкового Китая. Также, добавил политик, власти КНР приняли решение привлечь к ответственности тех, кто оказывает финансовую помощь или услуги этим фондам.

Ранее сообщалось, что Китай с 3 августа приостанавливает импорт цитрусовых и двух видов рыбной продукции из Тайваня, а также экспорт на остров природного песка.

Поводом для обострения отношений между Китаем и Тайванем стал прилет на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Это первый визит в регион американского политика такого ранга за последние 25 лет.

