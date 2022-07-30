МО РФ показало кадры работы артиллерийских и инженерных подразделений ДНР

Минобороны России показало кадры работы артиллерийских и инженерных подразделений ДНР. На видео демонстрируется 1-й армейский корпус Народной милиции ДНР, который наносит удары по позициям ВСУ.

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