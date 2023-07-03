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Политика

В ЦИК допустили отмену выборов в новых регионах

В ЦИК допустили отмену выборов в новых регионах

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Центризбирком в случае опасности для жизни и здоровья граждан может отложить выборы в новых регионах. Об этом сообщила глава комиссии Элла Памфилова на встрече с Владимиром Путиным.

Она отметила, что речь идет об обстоятельствах непредвиденной силы, то есть если ситуация резко ухудшится и будут серьезные основания менять планы. Кроме того, Памфилова заявила, что в этом году ЦИК уделит большое внимание наблюдению за электронным голосованием.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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