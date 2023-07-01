В УПЦ посчитали самоуправством требование властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру

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Требование властей Украины к монахам о том, чтобы те покинули Киево-Печерскую лавру, является безосновательным, это самоуправство. Такую позицию озвучили в канонической Украинской православной церкви (УПЦ), передает ТАСС.

"Юридический отдел УПЦ сообщает, что, по данным на сегодняшний день, одностороннее расторжение договора обжалуется в судебном порядке. По этому поводу суд не принял ни одного решения. Соответственно, у заповедника нет каких-либо законных оснований для таких действий, а требование освободить корпуса и передать от них ключи – незаконно, и его нужно рассматривать как самоуправство", – говорится в тексте, опубликованном на сайте УПЦ.

В нем также присутствует призыв к членам комиссии Минкультуры не нарушать законы и дождаться решения суда.

Ранее власти Украины приняли решение о том, чтобы лишить монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) доступа к некоторым корпусам Киево-Печерской лавры и потребовали освободить помещения до 4 июля. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ.

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