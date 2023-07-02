Кардинал Дзуппи заявил, что Ватикан еще не придумал мирный план по Украине

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У Ватикана нет собственного плана для начала переговоров для прекращения украинского конфликта. Об этом заявил посланник папы Римского по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи.

"Под руководством папой Франциском и вместе с ним в ближайшие дни мы поразмышляем над тем, что мы услышали. По этой причине у нас пока нет проекта, который мог бы способствовать началу переговоров. Мы очень заинтересованы в гуманитарном вопросе и в защите жизни невинных", – приводит газета il Resto del Carlino слова Дзуппи.

Однако, по его словам, Ватикан стремится прекратить насилие и сохранить человеческие жизни.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл и посланник Дзуппи обсудили инициативы мирного решения конфликта на Украине. Как уточнили в пресс-службе печати Святого престола, результаты беседы религиозных деятелей будут доведены до Франциска. После этого в Ватикане определят дальнейшие инициативы.

До этого посланник Папы Римского Дзуппи посетил Киев и выслушал позицию украинских властей. После этого ему выдали разрешение на визит в Москву, чтобы изучить позицию РПЦ.

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