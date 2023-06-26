Вашингтон признал, что Украина потеряла свыше 15% от обещанных машин пехоты Bradley – СМИ

Фото: Oz Suguitan/U.S. Transportation Command via AP

Американская сторона признала, что не менее 17 боевых машин пехоты Bradley, которые передали Украине, получили повреждения или были уничтожены. Это составляет свыше 15% от обещанного количества, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника из США.

По данным газеты, сильное сопротивление сказалось на вооружении Украины.

"В марте США обязались передать 113 боевых машин Bradley. По словам чиновника, по меньшей мере 17 из них – более 15% – были повреждены или уничтожены в ходе боевых действий", – говорится в материале.

Ранее обозреватель Филлипс Пейсон О’Брайен заявил, что отправленная Западом на Украину военная техника не спасает ВСУ от поражений из-за эффективности российского оружия.

Он отметил, что у Вооруженных сил России имеется множество артиллерийских и ракетных установок, а также эффективных противотанковых комплексов. Российская армия, продолжил он, смогла ликвидировать танки Leopard и боевые машины Bradley.

Эксперты заявили, что на запорожском направлении ВСУ хватит боеприпасов на три месяца