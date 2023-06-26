В Европе планируют разработать прототип системы защиты от гиперзвукового оружия

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Европейская компания по производству ракет MBDA собирается разработать прототип системы защиты от гиперзвукового оружия за три года. Об этом пишет издание Telegraph, ссылаясь на исполнительного директора организации.

В материале газеты отмечается, что защитную систему могут развернуть по всей территории Европы, чтобы сбивать ракеты, движущиеся со скоростью 6,9 тысяч миль в час (около 11 тысяч километров в час).

Журналисты отмечают, что MBDA уже получила соглашения на ранней стадии с Германией, Францией, Италией и Нидерландами, чтобы разработать прототип за три года.

Ранее сообщалось, что постоянные представители стран – членов Евросоюза договорились о расширении производства артиллерийских боеприпасов, ракет для РСЗО и ПВО в странах ЕС до одного миллиона в год.

Ожидается, что это будет способствовать наращиванию производственных мощностей Евросоюза по производству боеприпасов, что позволит его оборонной промышленности лучше поддерживать Вооруженные силы Украины и государств-членов.