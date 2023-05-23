Генсек НАТО призвал страны Альянса расширить военное производство ради Украины

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Альянса нарастить военное производство, что позволит одновременно обеспечивать поставки Украине и восполнять собственные запасы, сообщает ТАСС.

Столтенберг заявил, что пригласил представителей военной промышленности США и ЕС на встречу министров обороны НАТО в Брюсселе 15 июня для обсуждения милитаризации промышленности по обе стороны атлантического океана.

Как уточнил генсек НАТО, представители Украины, а также глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон будут также приглашены на саммит.

"Критически важно расширить производство боеприпасов. Мы координируем сотрудничество между ЕС, НАТО и Украиной все теснее. Важно обсуждать поставки новых платформ – танков, ПВО, самолетов, но критически важно обеспечить работу и функционирование уже имеющихся у Украины вооружений, а для этого нужны боеприпасы и запчасти", – отметил Столтенберг.

Столтенберг также приветствовал предстоящие поставки Киеву истребителей F-16 и подчеркнул, что такие шаги подтверждают готовность НАТО вооружать Украину в долгосрочной перспективе.

Ранее в Пентагоне заявили, что поставки Украине истребителей F-16 не изменит ход боевых действий в пользу Киева. Там также уточнили, что для передачи самолетов потребуется в лучшем случае несколько месяцев.

Кроме того, в министерстве ВВС США отметили, что в случае поставок истребителей, они будут базироваться на территории Украины.

До этого в Белом доме подтвердили, что в ближайшее время будет обсуждаться, какие государства поставят боевые самолеты Украине.