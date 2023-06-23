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17:33

Политика

Послы утвердили проект расширения производства боеприпасов в странах ЕС до 1 млн в год

Фото: 123RF/ulianaoliinyk

Постоянные представители стран – членов Евросоюза договорились о расширении производства артиллерийских боеприпасов, ракет для РСЗО и ПВО в странах ЕС до одного миллиона в год, сообщает ТАСС.

Ожидается, что это будет способствовать наращиванию производственных мощностей Евросоюза по производству боеприпасов, что позволит его оборонной промышленности лучше поддерживать Вооруженные силы Украины и государств-членов.

Ранее большинство членов Евросоюза в ходе заседания Совета ЕС по обороне поддержало увеличение финансирования Европейского фонда мира на 3,5 миллиарда евро. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз уже предоставил Киеву военную помощь в общей сложности на 65 миллиардов евро.

Тем не менее он признал, что очередной транш помощи на 500 миллионов евро странам согласовать пока не удалось.

С начала этого года, по его словам, ЕС поставил Украине 220 тысяч артиллерийских снарядов и 1 300 ракет на 800 миллионов евро. В ближайший год Брюссель намерен передать Киеву еще миллион боеприпасов, подытожил Боррель.

Стало известно содержание нового пакета санкций Евросоюза

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