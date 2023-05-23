Большинство стран ЕС поддержало увеличение финансирования фонда мира на 3,5 млрд евро

Фото: 123RF/mesutdogan

Большинство членов Евросоюза в ходе заседания Совета ЕС по обороне поддержало увеличение финансирования Европейского фонда мира на 3,5 миллиарда евро. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Так мы сможем нарастить мощности Европейского фонда мира, и не только для помощи Украине. Около половины этих денег пойдет на другие цели", – цитирует его ТАСС.

Боррель отметил, что Евросоюз уже предоставил Киеву военную помощь в общей сложности на 65 миллиардов евро. Тем не менее он признал, что очередной транш помощи на 500 миллионов евро странам согласовать пока не удалось.

С начала этого года, по его словам, ЕС поставил Украине 220 тысяч артиллерийских снарядов и 1 300 ракет на 800 миллионов евро. В ближайший год Брюссель намерен передать Киеву еще миллион боеприпасов, подытожил Боррель.

Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщал, что главам МИД ЕС не удалось достичь договоренностей относительно нового транша военной помощи Украине и 11-го пакета санкций против России.

По его словам, Будапешт не согласен на включение в санкции российской атомной энергетики, а также не готов выделять на помощь Украине 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, пока одним из спонсоров числится венгерский банк OTP.

До этого Жозеп Боррель отмечал, что возражения относительной новых санкций против РФ и очередной помощи Украине есть не только у Венгрии, но и некоторых других членов ЕС.

