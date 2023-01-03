Умер последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов

В возрасте 80 лет из жизни ушел один из ведущих политиков, последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов. По данным СМИ, он скончался вечером 3 января у себя на даче в Подмосковье.

О причинах смерти политика не сообщается. Похороны Хасбулатова состоятся в Чечне, на его родине, об этом РИА Новости рассказали его близкие.

Хасбулатов занимал пост главы Верховного Совета РФ в период с 1991 по 1993 год.

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