В России предложили наказывать подростков за насилие как взрослых

В Общественной палате предложили наказывать подростков за насилие как взрослых. Это будет касаться молодых людей старше 16 лет.

Поводом для обсуждения инициативы стал случай в Липецке, где подростков осудили условно за избиение пенсионера. Решение суда вызвало бурную реакцию в обществе. Многие посчитали наказание мягким. По мнению экспертов, нужны более жесткие рычаги воздействия.

