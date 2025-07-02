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02 июля, 07:30

Политика

В России могут ввести штрафы за подмену гостиниц квартирами

В России могут ввести штрафы за подмену гостиниц квартирами

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В РФ за подмену гостиниц квартирами и экскурсии без сопровождения хотят увеличить штраф. Законопроект, который устанавливает ответственность туристического бизнеса, рассмотрели в Совете Федерации. Одно из требований касается обязательной классификации всех средств размещения, где могут временно поселить туристов.

Также хотят в разы увеличить существующие штрафы за некачественные услуги гидов и экскурсоводов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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