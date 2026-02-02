Новости мира: более 100 полицейских пострадали из-за беспорядков в итальянском Турине

Более 100 полицейских пострадали из-за беспорядков в итальянском Турине. Поводом стало закрытие местного социального центра, который долгое время был местом встреч левых активистов.

Аномальные снегопады продолжаются не только в России, но и в Японии. По прогнозам синоптиков, вслед за январем рекорд по количеству выпавшего снега там может поставить и февраль.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

