Новости мира: более 100 полицейских пострадали из-за беспорядков в итальянском Турине
Более 100 полицейских пострадали из-за беспорядков в итальянском Турине. Поводом стало закрытие местного социального центра, который долгое время был местом встреч левых активистов.
Аномальные снегопады продолжаются не только в России, но и в Японии. По прогнозам синоптиков, вслед за январем рекорд по количеству выпавшего снега там может поставить и февраль.
