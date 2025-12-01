01 декабря, 07:15Политика
Марко Рубио назвал переговоры с украинской делегацией продуктивными
Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что переговоры с украинской делегацией были продуктивными. По его мнению, стороны достигли дополнительного прогресса, однако им еще есть над чем работать.
Представители Киева и Вашингтона обсуждали детали мирного плана президента США Дональда Трампа. При этом Рубио подчеркнул, что Россия должна быть частью этого "уравнения".
