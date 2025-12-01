Форма поиска по сайту

01 декабря, 07:15

Политика

Марко Рубио назвал переговоры с украинской делегацией продуктивными

Спецпосланник президента США Уиткофф может вылететь в Москву 1 декабря

В Госдуме призвали Верховный суд принять новое постановление по делу о квартире Долиной

В Госдуме предложили выплачивать зарплату за материнство

ВС РФ освободили 8 населенных пунктов в зоне СВО

Новости мира: во Флориде пройдут переговоры делегаций США и Украины

Новости мира: Лавров положительно оценил итоги переговоров Путина и Орбана

Армия России освободила восемь населенных пунктов за прошедшую неделю

Путин подписал федеральный бюджет на 2026–2028 годы

Владимир Путин заявил о полном окружении Красноармейска и Димитрова

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что переговоры с украинской делегацией были продуктивными. По его мнению, стороны достигли дополнительного прогресса, однако им еще есть над чем работать.

Представители Киева и Вашингтона обсуждали детали мирного плана президента США Дональда Трампа. При этом Рубио подчеркнул, что Россия должна быть частью этого "уравнения".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Егор БедуляПолина Брабец

