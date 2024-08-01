Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 августа, 15:45

Политика

Новости мира: армия Израиля подтвердила ликвидацию лидера боевого крыла ХАМАС Дейфа

Новости мира: армия Израиля подтвердила ликвидацию лидера боевого крыла ХАМАС Дейфа

Песков отказался комментировать обмен заключенными между РФ и другими странами

Новости мира: церемония прощания с главой политбюро ХАМАС Ханией началась в Тегеране

В Кремле отказались комментировать обмен заключенными с зарубежными странами

Госдума приняла закон о запрете треш-стримов

ВС РФ заняли городскую черту Красногоровки в ДНР

ВС РФ уничтожили пехотинцев ВСУ в районе Переездного

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 31 июля

Закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним вступит в силу с 1 марта 2025 года

Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

Армия Израиля опубликовала видео атаки, в результате которой якобы был убит лидер боевого крыла ХАМАС Мухаммад Дейф. Удар нанесли еще 13 июля, но окончательно подтвердить ликвидацию смогли только сейчас. ХАМАС, между тем, все отрицает. Ранее в результате прямого удара с беспилотника погиб глава политбюро движения Исмаил Хания. 1 августа в Тегеране проходит церемония прощания с ним.

Тем временем сильные грозы зафиксировали сразу в 24 французских департаментах. Так в Нормандии, помимо отключений света, затопило магазины и жилой сектор, а после прямого попадания молнии сгорел частный дом. А в Вогезы выпал очень крупный град. Местные жители говорят, что куски льда были размером с абрикос. Кроме того, повреждены дороги и крыши зданий. По последним данным, во время непогоды во Франции зафиксировали почти 55 тысяч молний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомобществопогодавидеоКсения ЧепенкоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика