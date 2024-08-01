Новости мира: армия Израиля подтвердила ликвидацию лидера боевого крыла ХАМАС Дейфа

Армия Израиля опубликовала видео атаки, в результате которой якобы был убит лидер боевого крыла ХАМАС Мухаммад Дейф. Удар нанесли еще 13 июля, но окончательно подтвердить ликвидацию смогли только сейчас. ХАМАС, между тем, все отрицает. Ранее в результате прямого удара с беспилотника погиб глава политбюро движения Исмаил Хания. 1 августа в Тегеране проходит церемония прощания с ним.

Тем временем сильные грозы зафиксировали сразу в 24 французских департаментах. Так в Нормандии, помимо отключений света, затопило магазины и жилой сектор, а после прямого попадания молнии сгорел частный дом. А в Вогезы выпал очень крупный град. Местные жители говорят, что куски льда были размером с абрикос. Кроме того, повреждены дороги и крыши зданий. По последним данным, во время непогоды во Франции зафиксировали почти 55 тысяч молний.

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