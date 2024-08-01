Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 августа, 07:45

Политика

ВС РФ заняли городскую черту Красногоровки в ДНР

ВС РФ заняли городскую черту Красногоровки в ДНР

ВС РФ уничтожили пехотинцев ВСУ в районе Переездного

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 31 июля

Закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним вступит в силу с 1 марта 2025 года

Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

Новости мира: марш в поддержку президента Венесуэлы прошел в центре Каракаса

Мария Львова-Белова рассказала, какие виды социального сиротства существуют в РФ

Путин установил единовременную выплату для контрактников в 400 тыс рублей

Новости мира: главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию убили в Тегеране

Новости мира: Израиль нанес удар по жилой застройке в Ливане

Армия России разгромила ВСУ, заняв всю городскую черту Красногоровки в ДНР. Украинские военные остались в северных пригородах, отделенных от основной части населенного пункта.

Кроме того, российский вертолет Ка-52 ракетным ударом уничтожил опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток". На донецком направлении по замаскированным позициям противника отработали штурмовики Су-25.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕгор БедуляАнна Макарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика