Армия России разгромила ВСУ, заняв всю городскую черту Красногоровки в ДНР. Украинские военные остались в северных пригородах, отделенных от основной части населенного пункта.

Кроме того, российский вертолет Ка-52 ракетным ударом уничтожил опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток". На донецком направлении по замаскированным позициям противника отработали штурмовики Су-25.

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