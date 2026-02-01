Армия России заняла населенные пункты Зеленое в Харьковской области и Сухецкое в Донецкой Народной Республике. По данным Минобороны, российские военнослужащие успешно продвигались на всех участках фронта в течение недели, взяв в итоге 12 населенных пунктов.

За прошедшие сутки были заняты Торецкое в ДНР и Петровка в Запорожской области. За все время проведения спецоперации российская армия уничтожила свыше 600 самолетов, почти 300 вертолетов, 111 тысяч беспилотных летательных аппаратов и более 27 тысяч танков и других боевых бронированных машин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.