Минтруд РФ определил максимальный размер выплат по больничным в 2023 году

Минтруд озвучил суммы социальных выплат, на которые россияне смогут рассчитывать в 2023 году. Максимальный размер оплаты больничного составит 83 204 рубля. Декретный максимум превысит 380 тысяч рублей. А пособие при рождении ребенка увеличится до 23 тысяч рублей.

Кроме того, 445 миллиардов рублей планируют выделить из бюджета соцфонда на пособия по временной нетрудоспособности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.