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Транспорт

29 сентября, 22:01

Презентация внедорожника Aurus Komendant прошла в Москве

транспортавто

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Презентация внедорожника Aurus Komendant прошла в музее Гаража особого назначения (ГОН) на ВДНХ. Об этом пишет ТАСС.

Гендиректор Aurus Николай Ходосевич сообщил, что скоро автомобилисты смогут проверить новую модель в действии. По его словам, сейчас осуществляется подготовка к производству.

"Произведена пусконаладка сварочной линии, уже сварены и окрашены первые кузова, и они проходят в данный момент времени все необходимые испытания", – добавил он.

Новой модели дали название в честь Комендантской башни Кремля.

Отмечается, что кузов, двигатель и коробка передач нового автомобиля производятся в РФ, общий уровень локализации производства сейчас составляет около 70%. Ходосевич заявил о скором открытии галереи Aurus "Автодом" в Санкт-Петербурге.

Уточняется, что первый серийный автомобиль Komendant будет продан с благотворительного аукциона, вырученные средства с которого будут направлены на помощь жителям Донбасса.

В компании рассказали о главных характеристиках внедорожника:

  • оснащен полным приводом с силовой электроустановкой;
  • имеет двигатель V8 Twin-turbo мощностью 598 лошадиных сил и объемом 4,4 литра;
  • прошел климатические испытания;
  • салон модели оснащен стилевой подсветкой интерьера, аудиосистемой, мультимедийной системой, удобными креслами со встроенными функциями массажа, вентиляции и функциями памяти.

Ранее стало известно, что заявка компании Aurus одержала победу в конкурсе на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК) по выпуску гибридных автомобилей. В Минпромторге РФ отметили, что более 4,7 миллиарда рублей будет вложено в данный проект, на выходе планируется получить свыше 7,5 тысячи автомобилей.

Еще до этого глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что серийное производство электромотоциклов Aurus Merlon начнется в России в 2024 году.

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