Презентация внедорожника Aurus Komendant прошла в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Презентация внедорожника Aurus Komendant прошла в музее Гаража особого назначения (ГОН) на ВДНХ. Об этом пишет ТАСС.
Гендиректор Aurus Николай Ходосевич сообщил, что скоро автомобилисты смогут проверить новую модель в действии. По его словам, сейчас осуществляется подготовка к производству.
"Произведена пусконаладка сварочной линии, уже сварены и окрашены первые кузова, и они проходят в данный момент времени все необходимые испытания", – добавил он.
Новой модели дали название в честь Комендантской башни Кремля.
Отмечается, что кузов, двигатель и коробка передач нового автомобиля производятся в РФ, общий уровень локализации производства сейчас составляет около 70%. Ходосевич заявил о скором открытии галереи Aurus "Автодом" в Санкт-Петербурге.
Уточняется, что первый серийный автомобиль Komendant будет продан с благотворительного аукциона, вырученные средства с которого будут направлены на помощь жителям Донбасса.
В компании рассказали о главных характеристиках внедорожника:
Еще до этого глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что серийное производство электромотоциклов Aurus Merlon начнется в России в 2024 году.
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