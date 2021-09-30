В России конфискованные дома коррумпированных чиновников предложили отдавать бедным. Однако авторы предложения так и не смогли объяснить, как именно это будет происходить.

Например, непонятно, как определить, кому достанется квартира на окраине города, а кому особняк в центре. Сейчас конфискованное у коррупционеров имущество просто продается с аукциона и специалисты считают, что такая система вполне эффективна. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.