252 ребенка родились в Москве 29 апреля

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Кто тут у нас?" рассказывает о том, сколько детей появилось на свет в столице за прошедшие сутки.

По данным департамента здравоохранения, 29 апреля родились 252 ребенка. Среди малышей – 125 мальчиков и 127 девочек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.