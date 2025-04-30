30 апреля, 07:45Общество
252 ребенка родились в Москве 29 апреля
Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Кто тут у нас?" рассказывает о том, сколько детей появилось на свет в столице за прошедшие сутки.
По данным департамента здравоохранения, 29 апреля родились 252 ребенка. Среди малышей – 125 мальчиков и 127 девочек.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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