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30 апреля, 07:15

Общество

В России предложили запустить программу социальной аренды квартир с возможностью выкупа

В России предложили запустить программу социальной аренды квартир с возможностью выкупа

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В России предложили запустить программу социальной аренды квартир с возможностью ее выкупа. Это позволит людям постепенно выплачивать стоимость квадратных метров в счет арендных платежей.

По мнению авторов инициативы, выгода от таких сделок будет также у застройщиков. Они получат госзаказ с гарантиями, что введенные квадратные метры у них точно купят.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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