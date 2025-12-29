Юристы предостерегли россиян от постоянного нытья на работе

Юристы предостерегли россиян от постоянного нытья на рабочем месте. Бесконечный поток жалоб сотрудника на начальство или коллег может стать законным поводом для увольнения.

Такое поведение мешает рабочему процессу и дезорганизует коммуникацию внутри коллектива. В этом случае работодатель имеет право сначала сделать нарушителю замечание или объявить выговор, а при повторном инциденте уволить проблемного сотрудника.

