29 декабря, 07:45Общество
Юристы предостерегли россиян от постоянного нытья на работе
Юристы предостерегли россиян от постоянного нытья на рабочем месте. Бесконечный поток жалоб сотрудника на начальство или коллег может стать законным поводом для увольнения.
Такое поведение мешает рабочему процессу и дезорганизует коммуникацию внутри коллектива. В этом случае работодатель имеет право сначала сделать нарушителю замечание или объявить выговор, а при повторном инциденте уволить проблемного сотрудника.
