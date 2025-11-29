29 ноября, 09:30Общество
Оплата за холодную воду подорожала втрое для россиян без счетчиков
Оплата за холодную воду выросла втрое для россиян, которые не установили счетчики и платят по нормативу. Повышающий коэффициент для расчета стоимости увеличили с 1,5 до 3.
Например, за 10 кубометров воды по нормативу теперь придется платить как за 30. Как ранее показала практика Москвы, такая мера стимулирует людей активнее устанавливать индивидуальные приборы учета.
