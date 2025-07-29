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29 июля, 08:00

Наука

Ученые выявили в осадках вызывающие рак "вечные химикаты"

Ученые выявили в осадках вызывающие рак "вечные химикаты"

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Ученые по всему миру заявили об обнаружении трифторуксусной кислоты в осадках, которая входит в группу так называемых вечных химикатов. Вещество образуется в результате различных производств, в том числе сельскохозяйственных химикатов, фармацевтических препаратов или рефрижераторных установок.

За последние 40 лет уровень данной кислоты в природе вырос в несколько раз. Ее находят в почве, воде, листьях деревьев, арктических льдах, продуктах питания и крови людей. В человеческий организм химикат попадает в основном через нефильтрованную воду.

По словам экспертов, вещество опасно только в концентрированном виде. Накопление кислоты может провоцировать рак или аутоиммунные заболевания, а также влечет риск заболеваний щитовидной железы, печени и гормонального баланса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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