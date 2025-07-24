Около 600 ветеранов СВО вместе с семьями посетили бесплатные экскурсии по Москве

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москве

Московский Комитет по туризму регулярно организует бесплатные экскурсии для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Опытные гиды показывают военным знаковые места столицы и ее окрестностей, а также подробно рассказывают об их истории и архитектуре. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Участники таких экскурсий уже посетили Спасо-Бородинский женский монастырь в Можайском районе, главный храм Вооруженных сил России в парке "Патриот", Троице-Сергиеву лавру, прошли по маршруту от Камергерского переулка до улицы Варварки, побывали на литургии в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, выезжали в Покровский ставропигиальный женский монастырь к мощам блаженной Матроны и посетили многие другие исторические места Москвы.

В бесплатном познавательном проекте столичного Комитета по туризму участвуют ветераны СВО, проходящие лечение и реабилитацию в московских больницах, и их родственники. Всего с сентября 2024 по июль 2025 года было проведено свыше 30 экскурсий для 587 человек.

Проект реализуется совместно с автономной некоммерческой организацией "Центральная клиническая больница святителя Алексия, митрополита Московского Московской патриархии Русской православной церкви", Центральным военным клиническим госпиталем имени А.А. Вишневского (филиал № 2), Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" и региональными отделениями фонда "Защитники Отечества".

Ранее льготы участникам СВО и членам их семей предоставил Музейный город на ВДНХ. В числе площадок для посещения – центр "Космонавтика и авиация" и интерактивный музейный комплекс "Буран".