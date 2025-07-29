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29 июля, 07:45

Общество

В России зафиксирован всплеск клещевого риккетсиоза

В России зафиксирован всплеск клещевого риккетсиоза

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В России зафиксирован всплеск заражений риккетсиозом из-за укусов клещей. В настоящий момент вакцины от этого заболевания нет.

Первичная профилактика заключается в обследовании клеща и обращении к врачу в случае появления симптомов, среди которых лихорадка, озноб, кожная сыпь и головные боли. Если вовремя не посетить специалиста, у заболевшего могут возникнуть осложнения, способные привести к летальному исходу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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