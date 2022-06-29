Росгвардейцы стали охранять московских таксистов

Московских таксистов теперь охраняют росгвардейцы. В мобильном приложении для водителей появилась кнопка "Вызова Росгвардии". При чрезвычайной ситуации таксист активирует режим Help driver. Сотрудники вневедомственной охраны определяют местоположение автомобиля и выезжают по адресу.

Уже известно, что группы задержания могут применять спецсредства и оружие для пресечения противоправных действий. Кроме того, после нажатия "тревожной кнопки" в салоне автомобиля начинает работать видеокамера. Отснятый материал загружается на сервер и хранится в течение нескольких суток. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.