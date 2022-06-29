В ФАС предложили заморозить тарифы на коммунальные услуги на пять лет. Чтобы расчет за кубы и киловатты стал прозрачнее, разработали четыре новых метода.

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила о непрозрачности сегодняшних методик формирования тарифов. По ее словам, это позволяет списывать многие затраты предприятий на непрофильные или профильные. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

