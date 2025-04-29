В школах России выявили случаи давления за отказ сдавать деньги

В российских школах фиксируются случаи давления на родителей и учеников за отказ участвовать в сборах денег на нужды учебного заведения. Об этом сообщил Народный фронт по итогам ежегодного мониторинга. Выяснилось, что более 80% родителей тратятся на пособия, ремонт, подарки и мероприятия, хотя такие сборы незаконны.

Эксперты напоминают, что все обеспечение образовательного процесса должно происходить за счет бюджета, а любые добровольные пожертвования – через официальный расчетный счет школы. В случае давления юристы рекомендуют обращаться в администрацию, а при необходимости – в надзорные органы.

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