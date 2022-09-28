Отжимающегося москвича заметили на одном из пешеходных переходов

Необычное видео сняли очевидцы на улицах Москвы. На кадрах запечатлели молодого человека, который решил выполнить отжимания прямо на пешеходном переходе, пока для машин горит красный свет.

Был ли это очередной челлендж или он просто неравнодушен к зебрам – неизвестно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.