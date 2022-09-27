Суд отправил под арест устроившего стрельбу в клубе "16 тонн" в Москве. Уточняется, что 58-летний мужчина проведет под стражей два месяца.

По данным прокуратуры, стрелок, находясь в состоянии алкогольного опьянения, трижды выстрелил из охотничьего ружья в 27-летнего охранника и ранил его в правую ногу. Против него возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.