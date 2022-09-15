"Московский патруль": нелегальных валютных менял задержали в Подмосковье

В Подмосковье полицейские и сотрудники Росгвардии задержали нелегальных валютных менял, которые продавали напечатанные бумажки под видом долларов. Правоохранители поймали их с поличным.

Сначала оперативники приобрели 10 стодолларовых купюр, а когда экспертиза установила, что бумажки фальшивые, то заказали крупную партию – 10 тысяч долларов. Тогда то сообщников и поймали. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

