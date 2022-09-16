"Московский патруль": СК возбудил дело против набросившегося на контролера

Столичные следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, который набросился на контролера Администратора московского парковочного пространства. Все происходящее фиксировала камера нагрудного регистратора.

Девушка инспектор выявила нарушение правил парковки на севере Москвы и начала оформлять протокол. В этот момент к ней подскочил разъяренный владелец автомобиля, который стоял в неположенном месте и начал сыпать оскорблениями. Когда нарушитель понял, что контролер не поддается его грубым требованиям, приступил к активным действиям: оттолкнул девушку, а потом выхватил планшет и бросил его на землю, сопровождая свое недовольство матом и оскорблениями. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

