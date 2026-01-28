Умные часы вызвали москвичке скорую помощь, когда она попала в ДТП

Умные часы спасли москвичке жизнь. Они вызвали скорую помощь, когда женщина попала в ДТП.

Распознавание аварии и падений – ключевые функции умных часов. При обнаружении чрезвычайной ситуации гаджет мгновенно оповещает звуковым сигналом и показывает предупреждение. Есть 10 секунд, чтобы отреагировать. Если ответа нет, устройство самостоятельно свяжется со службами спасения.

