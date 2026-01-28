Форма поиска по сайту

Новости

28 января, 08:00

Общество

Умные часы вызвали москвичке скорую помощь, когда она попала в ДТП

Россиянкам посоветовали отказаться от пудры и тонального крема в мороз

В России подростков могут начать исключать из школы за хамство учителю

Единые учебники появятся во всех школах России через 3–4 года

МВД России закрыло услугу по внесению ребенка в загранпаспорт родителей

В России подняли штраф за запрет одному их родителей видеться с ребенком

Психологическая помощь для беременных станет обязательной в России

Материнский капитал увеличат на 5,6% в России с февраля

251 ребенок родился в Москве 27 января

Нотариусы напомнили правила безопасности при покупке дорогого имущества

Умные часы спасли москвичке жизнь. Они вызвали скорую помощь, когда женщина попала в ДТП.

Распознавание аварии и падений – ключевые функции умных часов. При обнаружении чрезвычайной ситуации гаджет мгновенно оповещает звуковым сигналом и показывает предупреждение. Есть 10 секунд, чтобы отреагировать. Если ответа нет, устройство самостоятельно свяжется со службами спасения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

общество

