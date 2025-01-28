Врач-косметолог рассказала, как выбрать эффективную тканевую маску

Врач-косметолог, кандидат медицинских наук Лейла Роз рассказала, как правильно выбрать тканевую маску для увлажнения кожи. Эксперт советует обращать внимание на состав: маски с гиалуроновой кислотой, коллагеном, пептидами или антиоксидантами помогут улучшить цвет лица и увлажнить кожу.

Лейла Роз рекомендует использовать гидрогелевые маски, так как они создают лучшую окклюзию для проникновения активных компонентов. Также важно строго следовать инструкции на упаковке, чтобы избежать повреждения кожного барьера.

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