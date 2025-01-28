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28 января, 08:00

Общество

Врач-косметолог рассказала, как выбрать эффективную тканевую маску

Врач-косметолог рассказала, как выбрать эффективную тканевую маску

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Врач-косметолог, кандидат медицинских наук Лейла Роз рассказала, как правильно выбрать тканевую маску для увлажнения кожи. Эксперт советует обращать внимание на состав: маски с гиалуроновой кислотой, коллагеном, пептидами или антиоксидантами помогут улучшить цвет лица и увлажнить кожу.

Лейла Роз рекомендует использовать гидрогелевые маски, так как они создают лучшую окклюзию для проникновения активных компонентов. Также важно строго следовать инструкции на упаковке, чтобы избежать повреждения кожного барьера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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