Офтальмолог Санторо: страдающим от проблем с глазами людям важно принимать витамины

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Продукты, которые люди употребляют в пищу каждый день, зачастую не содержат достаточного количества полезных веществ. В связи с этим организм нуждается в получении витаминов в виде добавок, заявила в беседе с Life.ru врач-офтальмолог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Элина Санторо.

Эксперт обратила внимание, что подобные добавки особенно важны для детей и подростков, организм которых активно растет. Вместе с тем людям, которые сталкиваются с риском развития катаракты, необходимо получать больше витаминов С, Е и антиоксидантов.

"Особое место занимают витамины для лечения пациентов с дегенерацией сетчатки. Им, помимо витаминов группы С и Е, также нужно принимать цинк, другие антиоксидантные препараты. Полезен будет лютеин – он как раз призван замедлить прогрессирование заболеваний сетчатки", – отметила врач.

В добавках также нуждаются люди, которые работают за компьютером, отметила специалист. По ее словам, дополнительные витамины смогут снизить сухость и усталость глаз, а также поспособствуют защите сетчатки от вредного воздействия экрана.

Однако лучше всего составлять список витаминов, необходимых в каждом конкретном случае, с врачом-офтальмологом, резюмировала специалист.

Ранее диетолог Ирина Калинина рассказала, что здоровье глаз помогут поддержать болгарский перец, петрушка и фисташки. По ее словам, от заболеваний и возрастных изменений глаза защищают лютеин, зеаксантин и мезо-зеаксантин, которые как раз содержатся в этих продуктах.

