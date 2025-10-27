Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к водительским навыкам разных полов

Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян считают, что мужчины и женщины могут водить машину одинаково хорошо. При этом каждый четвертый респондент уверен, что мужчинам вождение дается лучше, и только 5% полагают, что женщины водят более успешно.

Водительское удостоверение имеет каждый второй россиянин, а регулярно водят машину лишь треть опрошенных. Автоэксперт Александр Шуклин отметил, что мужчины обычно ездят более агрессивно, а при обучении механическая коробка передач им дается легче. Женщины чаще выбирают автоматическую коробку.

