Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 08:00

Транспорт

Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к водительским навыкам разных полов

Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к водительским навыкам разных полов

Температура воздуха в Москве достигнет 10 градусов тепла 27 октября

Минздрав сообщил о стабильной ситуации с гриппом и ОРВИ

Российские врачи смогут рекомендовать только зарегистрированные Минздравом БАДы

Учитель русского языка из Москвы стал популярен в соцсетях

251 ребенок родился в Москве 26 октября

Московские работодатели увеличили зарплатные предложения сотрудникам

В Госдуме напомнили о праве не отвечать на звонки после работы

Новые правила проведения капитального ремонта вступили в силу в России

Пособия и зарплаты поступят россиянам досрочно в ноябре

Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян считают, что мужчины и женщины могут водить машину одинаково хорошо. При этом каждый четвертый респондент уверен, что мужчинам вождение дается лучше, и только 5% полагают, что женщины водят более успешно.

Водительское удостоверение имеет каждый второй россиянин, а регулярно водят машину лишь треть опрошенных. Автоэксперт Александр Шуклин отметил, что мужчины обычно ездят более агрессивно, а при обучении механическая коробка передач им дается легче. Женщины чаще выбирают автоматическую коробку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществотранспортвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика