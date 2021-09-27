СК предложил ограничить демонстрацию жестоких сцен на федеральных телеканалах

Федеральное ТВ проверят на жестокость. В Следственном комитете предложили оградить неокрепшую психику молодой аудитории от сцен насилия и убрать из эфира реалити и ток-шоу. Это же касается и интернета.

О необходимости таких мер заговорили после трагедии в Перми, где студент устроил бойню в университете. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.