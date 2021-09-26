В очереди за бургерами от Моргенштерна не соблюдают масочный режим

В столице вновь очереди за бургерами в новое заведение от звездного артиста. На этот раз свою закусочную на Никольской улице открыл Моргенштерн.

Люди толпились без масок и не соблюдая дистанцию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

