Ивлеева выпустит свои бренды чипсов, энергетика и шоколада

Фото: instagram.com/_agentgirl_

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева готовится к запуску собственных брендов чипсов, энергетика и шоколада, сообщает газета "Ведомости".

Раскруткой брендов знаменитости займется компания ООО "Коленки пчелы", которую Ивлеева и партнеры зарегистрировали в 2021 году.

Уточняется, что чипсы получат название "Изи пизи", а энергетик – "Чича-бум". Как будет называться шоколад, пока неизвестно. Сооснователь компании Алексей Клочков отметил, что на реализацию данных планов потребуется от 30 до 60 миллионов рублей.

В "Коленках пчелы" оценили долю продукции звезды на рынке в миллиарды рублей. Другой сооснователь Виталиус Паулюс добавил, что в настоящее время в данном сегменте лидируют западные бренды. Причем ценности зарубежных компаний все чаще не совпадают со взглядами россиян.

Ранее Анастасию Ивлееву поймали за рулем без прав, но сразу отпустили. По словам звезды, остановивший ее инспектор ДПС сказал, что сама девушка не может ехать за рулем и должна дождаться того, кто заберет ее. Спустя некоторое время сотрудник отпустил блогера.

