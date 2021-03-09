Представитель фирмы, которая устроила салют в честь Ивлеевой в Казани, рассказал о штрафе

18:35
Фото: vk.ru/сообщество/"Что случилось? Казань. Татарстан"
Представитель фирмы "Фейерверк-мастер" Алмаз Сергеев прокомментировал Москве 24 информацию ряда СМИ о штрафе из-за салюта в честь блогера Анастасии Ивлеевой в Казани.
"Был фейерверк в честь 8 Марта. Поздравили девушек, дам нашего города совместно с блогером Анастасией Ивлеевой. СМИ пишут (о штрафе в 200 тысяч рублей. – Прим. ред.), но нас только 10 марта приглашают на разговор в МЧС, поэтому по поводу штрафа ничего сказать не могу", – рассказал Сергеев.
Он пояснил, что приняли решение организовать салют в честь праздника только 6 марта, уточнив, что согласовать его в это время уже не могли из-за того, что соответствующие организации не работали. При этом Сергеев заверил, что фирма имеет лицензию и все необходимые разрешения на ведение деятельности по организации салютов.
"У нас фирма лицензированная, безопасные расстояния были выдержаны. Ну и 8 Марта, не думали, что за такую акцию стоит нас наказывать, поздравили девушек фактически за свой счет, поскольку часть шоу спонсировала Ивлеева, а часть – наша фирма. Пока трудно ответить на вопрос, будем ли обращаться к Ивлеевой, если вынесут постановление о штрафе, пока ждем встречи с МЧС", – добавил Сергеев.
Ранее СМИ сообщали, что Госпожнадзор РТ выпишет штраф ООО "Фейерверк-мастер" за салют, который был заказан блогером Анастасией Ивлеевой. По оценке специалистов, фейерверк относился к 4-му классу опасности пиротехники.
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