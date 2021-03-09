Госпожнадзор РТ оштрафует "Фейерверк-мастер" за салют Ивлеевой в Казани

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Госпожнадзор РТ выпишет штраф ООО "Фейерверк-мастер" за салют. Об этом сообщает "Татар-информ".

Фейерверк заказала популярный блогер Анастасия Ивлеева в честь своего 30-летия.

По оценке специалистов, фейерверк относился к 4-му классу опасности пиротехники. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил пожарной безопасности".

Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев предложил ограничить возможность использования пиротехники. Он предложил разрешить россиянам запускать фейерверки только пять дней в году.

Безопасное использование пиротехнических средств возможно только в случае, если продукция является сертифицированной, а при ее запуске соблюдаются все меры предосторожности. Такое мнение выразил председатель Ассоциации независимых пиротехников (АНПир) Сергей Волжин.

По его словам, главным условием использования пиротехники является соблюдение дистанции от места запуска фейерверка. Он уточнил, что зрителям нужно стоять минимум в 20 метрах от места запуска, а коробки должны стоять на ровной поверхности.