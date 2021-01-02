В МЧС призвали соблюдать безопасность при запуске фейерверков в праздники

10:02
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
МЧС призывает россиян с ответственностью отнестись к соблюдению правил безопасности при запуске фейерверков и салютов в новогодние праздники, передает РИА Новости.
"В период предстоящих праздников пиротехнику нужно запускать на специально отведенных площадках. Они определены в каждом субъекте с учетом безопасного расстояния от жилых домов, линий электропередачи, заправочных станций и деревьев", – сообщает МЧС.
Ведомство призывает всех быть предельно аккуратными и следовать правилам противопожарной безопасности и пояснили, что новая версия правил противопожарного режима в РФ содержит раздел по безопасности при использовании пиротехнических изделий, в том числе на концертах и массовых мероприятиях.
В России 1 января вступили в силу новые правила противопожарного режима. Они не запрещают разводить костры и жарить шашлыки на дачных участках, необходимо просто соблюдать меры пожарной безопасности.
Владельцам частных домов в населенных пунктах теперь запрещено сжигать мусор и разводить костры на территории. Делать это можно только в специально оборудованных для этого местах. Раньше жечь костры, сжигать мусор и траву запрещено было только на землях общего пользования.
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