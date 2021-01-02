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Москва 24

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Происшествия

20:42

Два человека пострадали в столице 2 января из-за неосторожного обращения с пиротехникой

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека пострадали в городе в субботу, 2 января, в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями. Об этом ТАСС заявил источник в экстренных службах.

С начала новогодних праздников в столичном регионе пострадали более 10 человек. "Вечером 2 января на Злоутоустовской улице на востоке столицы из-за неосторожного обращения с петардами два человека получили ожоги, они госпитализированы в одну из московских больниц", – говорится в сообщении.

В общей сложности с 31 декабря около 15 человек пострадали в Московском регионе в связи с неосторожным обращением с фейерверками и другой пиротехникой. Среди пострадавших был и подросток из Подмосковья, он находится в реанимации в Электростали.

Незадолго до новогодних праздников МЧС призывало россиян покупать фейерверки, салюты, петарды только в специализированных магазинах.

Ранее эксперт назвал главные риски при использовании пиротехники. Зрителям нужно стоять минимум в 20 метрах от места запуска, а коробки должны стоять на ровной поверхности.

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