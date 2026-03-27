В России в последний раз переводили часы ровно 15 лет назад

Последний раз в России переводили стрелки на зимнее и летнее время ровно 15 лет назад, после чего эксперимент показал нежелательные последствия. В результате перевода рассветы сдвинулись почти к 10:00, а люди испытывали трудности с режимом сна и самочувствием.

В 2014 году страна вернулась к постоянному зимнему времени. Несмотря на это, споры о пользе и вреде сезонных переводов продолжаются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.