23 ноября, 10:00

Общество

Финансовые аналитики посоветовали открыть вклад в банке перед Новым годом

Услуги семьи напрокат появились в Москве

Спрос на онлайн-образование вырос на 30%

Елки-половинки стали трендом Нового года в России

Купившие квартиры в Котельниках москвичи не могут заселиться в квартиры из-за застройщика

Помощь бойцам из Москвы окажут в Едином центре поддержки участников СВО

Мокрый снег идет в нескольких районах Москвы

Трасса Уфа – Челябинск стала непроходимой после ледяного дождя

Врачи предупреждают об опасности частого употребления матчи

"Новости дня": более 23 тысяч рабочих мест будут созданы в пяти районах Москвы

Перед Новым годом финансовые аналитики советуют открыть в банке вклад, чтобы получить выгодный процент и потратить его на подарок себе. В последний месяц года в борьбе за вкладчиков банки предлагают повышенные ставки.

Самые щедрые предложения чаще всего действуют недолго и рассчитаны на первые 1–2 месяца, а дальше процент упадет до стандартного уровня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

