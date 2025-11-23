23 ноября, 10:00Общество
Финансовые аналитики посоветовали открыть вклад в банке перед Новым годом
Перед Новым годом финансовые аналитики советуют открыть в банке вклад, чтобы получить выгодный процент и потратить его на подарок себе. В последний месяц года в борьбе за вкладчиков банки предлагают повышенные ставки.
Самые щедрые предложения чаще всего действуют недолго и рассчитаны на первые 1–2 месяца, а дальше процент упадет до стандартного уровня.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
