Финансовые аналитики посоветовали открыть вклад в банке перед Новым годом

Перед Новым годом финансовые аналитики советуют открыть в банке вклад, чтобы получить выгодный процент и потратить его на подарок себе. В последний месяц года в борьбе за вкладчиков банки предлагают повышенные ставки.

Самые щедрые предложения чаще всего действуют недолго и рассчитаны на первые 1–2 месяца, а дальше процент упадет до стандартного уровня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.