Экспедиция во главе с Конюховым подходит к Южным Шетландским островам

Фото: телеграм-канал/Федор Конюхов

Экспедиция во главе с российским путешественником Федором Конюховым подходит к Южным Шетландским островам, заявил ТАСС его сын и руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов.

По его словам, сначала они посетят российскую арктическую базу "Беллинсгаузен" на острове Кинг-Джордж, затем отправятся на остров Смоленск, чтобы создать первую в мире одиночную исследовательскую станцию.

Экспедиция намерена высадиться на Кинг-Джордже около 14:00. Там путешественники встретятся с российскими полярниками и посетят храм Святой Живоначальной Троицы.

"Пробудем там весь день и к вечеру двигаемся в сторону острова Смоленск", – добавил Конюхов-младший.

Экспедиция из 28 человек стартовала из Аргентины 14 ноября. Члены команды на острове Смоленск проведут около трех дней для размещения исследовательской станции, где затем Конюхов останется один до середины марта.

Ранее Конюхов и пилот Иван Меняйло побили национальный рекорд высоты полета на тепловом аэростате, достигнув 10 678 метров. Предыдущее достижение составляло 10 266 метров и принадлежало Виталию Ненашеву.