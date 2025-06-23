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23 июня, 07:45

Общество

В 2026 году в России могут ввести 12-дневные каникулы

В 2026 году в России могут ввести 12-дневные каникулы

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В 2026 году у россиян может появиться больше дней для отдыха в новогодние праздники. Правительство может продлить каникулы до 12 дней.

31 декабря уже объявлено выходным днем, а официальные праздники продлятся с 1 по 8 января. Так как 8 января выпадает на четверг, то первым рабочим днем должна стать пятница, 9 января, после чего наступят два выходных. Чтобы не разрывать каникулы и выходные, 9 января предлагают сделать нерабочим днем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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